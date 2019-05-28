«غرفة دبي» ترصد السياحة بين الإمارات وجنوب القوقاز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألقت غرفة تجارة وصناعة دبي الضوء على الفرص المتاحة أمام شركات السياحة في دبي. ورصدت أحدث الاتجاهات والتطورات في مسار السياحة بين الإمارات وأذربيجان، وقالت في بيان، إن منطقة جنوب القوقاز، التي تتكون من أذربيجان وجورجيا وأرمينيا، اكتسبت شعبية وسط المقيمين في الإمارات؛ باعتبارها من بين أكثر الوجهات المفضلة لقضاء عطلات قصيرة، وقد ساهم في ذلك الحملات الترويجية القوية التي تقوم بها وكالات السفر وشركات تنظيم الجولات السياحية.

أصبحت أذربيجان بسرعة وجهة سياحية مفضلة للمقيمين في الإمارات، وتمثل ذلك في العدد الكبير من برامج الجولات السياحية التي تطرحها وكالة السفر والسياحة إلى جانب خطوط الطيران عبر شركات العطلات التابعة لها.

وقد ساعدت الزيادة في عدد خطوط الطيران التي تخدم المسافرين بين الإمارات وأذربيجان؛ وهي: «فلاي دبي» و«العربية» و«الاتحاد» والطيران الوطني لأذربيجان، في طرح أسعار جاذبة لباقات العطلات السياحية؛ حيث أدى اشتداد المنافسة إلى خفض أسعار هذه الباقات.

من العوامل المهمة الأخرى التي حفزت طلب المقيمين في الدولة على باقات العطلات، سعر صرف عملة أذربيجان «المانات» التي فقدت -54% من قيمتها مقابل الدرهم منذ عام 2014 وقد استقر سعر الصرف عند 2.13 درهم بحلول عام 2017.

من بين 102.4 ألف مسافر من الإمارات زاروا أذربيجان خلال 2017، قام حوالي 5,009 منهم بحجز رحلاتهم وأنشطتهم عبر وكالات سفر وشركات تنظيم جولات سياحية أذربيجانية.