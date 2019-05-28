شكرا لقرائتكم خبر عن توفير نقد جديد في البنوك لفترة العيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المصرف المركزي إنه يحرص على تلبية طلبات البنوك التجارية من النقد الجديد من فئات العملة كافة، لدعم احتياجات عملائها من النقد الجديد خلال فترة الأعياد، والمناسبات. ومع قرب حلول عيد الفطر السعيد دعا «المركزي» البنوك لأن تولي خدمة الاستبدال النقدي خلال هذه الفترة المزيد من الاهتمام والحرص على تلبية طلبات عملائها.

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