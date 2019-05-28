«شنايدر إلكتريك» تعين رئيساً جديداً للشركة في المنطقة

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أعلنت شركة «شنايدر إلكتريك» عن تعيين أحمد خشان في منصب رئيس فرع الشركة لمنطقة دول الخليج ابتداءً من 1 مايو/ أيار 2019.

انضم أحمد خشان إلى «شنايدر إلكتريك» منذ أكثر من 20 عاماً، وشغّل خلال مسيرته المهنية في الشركة عدداً من المناصب التنفيذية في مختلف بلدان المنطقة، فكان نائب رئيس أعمال شركاء «شنايدر إلكتريك» في مصر وشمال شرق إفريقيا، وشغل مؤخراً منصب نائب رئيس قسم الاستراتيجية وتطوير الأعمال في«شنايدر إلكتريك» الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأثنى على جهوده في الشركة كاسبر هيرزبرج رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فقال «على امتداد أكثر من عقدين، أسهم أحمد خشان بصورة رئيسية في تعزيز التحول الرقمي لإدارة الطاقة، ونرى أن خبرته العميقة ومهاراته القيادية سيكون لها أعمق الأثر في تقديم منافع إضافية لعملائنا وشركائنا في المنطقة».