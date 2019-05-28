«بتكوين» تلامس 9000 دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة «بتكوين»، أمس الاثنين، ليلامس 9 آلاف دولار للوحدة، وهو الأعلى منذ 11 مايو /‏ أيار 2018، كما انتعشت أسعار العملات المشفرة الأخرى بنسب متفاوتة.

وسجل سعر وحدة «بتكوين» 8937.25 دولار، وفقاً لمؤشر الأسعار الذي تصدره منصة «كوين ديسك»، والذي يتتبع سعر العملات المشفرة عبر عدة بورصات. وشهد التداول عليها نشاطاً لافتاً في بورصة هونج كونج في جلسة التداولات الصباحية حيث ارتفعت بنسبة 9% خلال 24 ساعة.

وتعرضت العملة المشفرة لموجة تداولات نشطة خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث بلغ مجموع ما حققته منذ بداية العام 140%.

وتطلق شركات عالمية كبرى مبادرات لتعزيز استخدامات العملات الرقمية كان آخرها إنتاج هواتف ذكية من شركة «إتش تي سي» التايوانية مزودة بتطبيقات تخزين لهذه العملات،كما أعلنت «فيسبوك» عن إنتاج عملة رقمية خاصة بها. أما «فيديلتي» فقد أطلقت شركة جديدة لتقديم خدمات تداول «البتكوين» للمستثمرين من المؤسسات.