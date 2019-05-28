شكرا لقرائتكم خبر عن 12 عنصراً تضمن للبشرية جني ثمار التكنولوجيا المالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت التطورات السريعة التي تشهدها التكنولوجيا المالية تُحدِث تحولاً في المشهد الاقتصادي والمالي، مما يتيح فرصاً واسعة النطاق ويزيد المخاطر المحتملة في آن. وتستطيع التكنولوجيا المالية دعم النمو الممكن والحد من الفقر عن طريق تعزيز التطور والشمول الماليين والكفاءة في إتاحة الخدمات المالية، لكنها قد تجلب مخاطر على المستهلكين والمستثمرين، وعلى الاستقرار والنزاهة الماليين بصورة أوسع.

في مارس/آذار 2019 أطلق صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين جدول أعمال بالي للتكنولوجيا المالية، وهو مجموعة من 12 عنصراً متعلقاً بالسياسات تهدف إلى مساعدة البلدان الأعضاء على الاستفادة من المزايا والفرص التي تتيحها التطورات السريعة في التكنولوجيا المالية التي بدأت تُحدِث تحولاً في تقديم الخدمات المصرفية، مع إدارة المخاطر المرتبطة بها.

أهمية كبرى تمثلها عناصر جدول الأعمال بالنسبة لبلدان العالم وخاصة الأعضاء في المؤسستين الدوليتين، ومن الضرورة بمكان أن تسهر السلطات الوطنية في كل دولة على تطبيق هذه العناصر بعد تطويعها لظروفها الخاصة. ومن شأن ذلك أن يساعد على جني ثمار التكنولوجيا المالية، مع مواصلة الانتباه للمخاطر المحتملة وزيادة التأهب لمعالجتها. ويمكن أن تنطبق عناصر جدول الأعمال على الأدوات والمنتجات المالية التقليدية والإسلامية على السواء.

ويقترح جدول الأعمال إطاراً للقضايا عالية المستوى التي ينبغي أن تنظر فيها البلدان في سياق مناقشاتها حول السياسات الداخلية، ويهدف إلى إرشاد خبراء المؤسستين في عملهم وحواراتهم مع السلطات الوطنية. والعناصر الاثنا عشر مستخلصة من تجارب البلدان الأعضاء، وتغطي القضايا المتصلة عموماً بتمكين التكنولوجيا المالية، وضمان صلابة القطاع المالي، ومعالجة المخاطر، وتعزيز التعاون الدولي.

وقالت كريستين لاجارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: «يوجد في العالم ما يُقدَّر بنحو 1.7 مليار بالغ لا تتوافر لهم الخدمات المالية. وبمقدور التكنولوجيا المالية أن تُحدِث أثراً اجتماعياً واقتصادياً كبيراً بالنسبة لهؤلاء، وعلى مستوى البلدان الأعضاء بوجه عام. وتحاول كل البلدان جني هذه المنافع، مع تخفيف المخاطر المصاحبة. ونحن بحاجة إلى توثيق التعاون الدولي لتحقيق هذا الهدف، والتأكد من أن ثورة التكنولوجيا المالية ستعود بالنفع على الكثيرين وليس على قلة محدودة فحسب. ويقدم جدول الأعمال هذا إطاراً مفيداً يساعد البلدان على تقييم خياراتها من بين السياسات الممكنة وتطويعها لظروفها وأولوياتها».

من جهته، قال جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي: «يتيح جدول أعمال بالي للتكنولوجيا المالية إطاراً لمساندة أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل التي تقِل فيها فرص الحصول على الخدمات المالية. والبلدان تطالب بتعميق فرص الاستفادة من الأسواق المالية، ومن ثم فإن مجموعة البنك الدولي ستركز على تقديم حلول التكنولوجيا المالية التي من شأنها تعزيز الخدمات المالية وتخفيف المخاطر وتحقيق نمو اقتصادي احتوائي ومستقر».

ومن المنتظر أن يشرع صندوق النقد والبنك الدولي في وضع برامج عمل محددة عن التكنولوجيا المالية حالما تتضح طبيعة ونطاق احتياجات البلدان الأعضاء، وذلك في إطار الاستجابة لجدول أعمال بالي للتكنولوجيا المالية. وسيركز صندوق النقد الدولي مبدئياً على انعكاسات التكنولوجيا المالية على الاستقرار النقدي والمالي على الصعيدين الوطني والعالمي، وتطور النظام النقدي الدولي وشبكة الأمان المالي العالمية.

واستجابة لجدول أعمال بالي للتكنولوجيا المالية، سيركز البنك الدولي على استخدام التكنولوجيا المالية لتعميق الأسواق المالية، وتعزيز الوصول المسؤول إلى الخدمات المالية، وتحسين أنظمة المدفوعات وتحويلات العاملين العابرة للحدود. وسيسترشد البنك الدولي أيضاً بالخبرة المتنامية لدى مؤسسة التمويل الدولية في هذا المجال. ويسهم جدول أعمال التكنولوجيا المالية في بناء أسس الاقتصاد الرقمي الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز مشاركة مجموعة البنك الدولي الأوسع نطاقاً في مجال التكنولوجيات الإحلالية.

إمكانيات واسعة

ورحب المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بفرصة دراسة جدول أعمال بالي للتكنولوجيا المالية، وأشاد بالتعاون الممتاز الجاري بين خبراء الصندوق والبنك الدوليين، إلى جانب هيئات دولية أخرى. وأيد المديرون جدول الأعمال بشكل عام باعتباره إطاراً تنظر البلدان الأعضاء على أساسه في القضايا عالية المستوى المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، بما في ذلك أثناء مناقشاتها المعنية بالسياسات الداخلية.

وإذ أقر المديرون بتسارع وتيرة التطور في التكنولوجيا المالية وعدم اليقين بشأن تأثيرها، فقد اتفقوا على أن التكنولوجيا المالية تتيح إمكانيات واسعة لتعميق الأنظمة المالية وتعزيز فاعليتها، والتوسع في إتاحة الخدمات المالية، خاصة في البلدان منخفضة الدخل وفئات السكان التي تفتقر إلى الخدمات المالية الكافية، ودعم التنمية الاقتصادية والنمو الاحتوائي على نطاق أوسع. ومن جهة أخرى، أقر المديرون بالمخاطر المحتملة التي تشكلها التغيرات التكنولوجية السريعة على الأنظمة المالية ومستخدميها الأفراد، كما أكدوا ضرورة قيام السلطات الوطنية بالاستعداد على النحو الملائم والتنسيق بين الهيئات المختلفة، بما في ذلك عن طريق تعزيز القدرات المؤسسية وبناء المعرفة وتحسين التواصل مع الأطراف المعنية، والتوسع في توعية المستهلكين. ودعا المديرون الصندوق إلى أن يظل مستعداً لتقديم المساعدة الفنية، لا سيما للبلدان التي تنقصها القدرات الكافية، مع تيسير تبادل المعلومات.

واتفق المديرون عموماً على ضرورة تعزيز الأطر التنظيمية والقانونية لدعم التطور السليم لخدمات التكنولوجيا المالية وحماية الأنظمة المالية. ودعوا إلى التعاون والتنسيق الوثيقين على المستوى الدولي لمعالجة الثغرات التنظيمية والمخاطر المحتملة للدخول في سباق نحو القاع في ما يتعلق بالامتثال التنظيمي، بما في ذلك الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار المخاطر النظامية العالمية.

توثيق التعاون

استجابة لدعوات لتوثيق التعاون الدولي وتقديم الإرشاد اللازم حول كيفية معالجة القضايا المستجدة مع بعض التحذيرات من التعجل في اتخاذ إجراءات سابقة لأوانها على صعيد السياسات قام خبراء صندوق النقد والبنك الدولي بوضع «جدول أعمال بالي للتكنولوجيا المالية» ويضم القضايا الأساسية ويطرحها لنظر صناع السياسات والمجتمع الدولي، بينما تقوم البلدان بصياغة مناهج السياسات الخاصة بها فرادى. ويستخلص جدول الأعمال هذه الاعتبارات من تجارب البلدان الأعضاء ويصنفها ضمن 12 عنصراً.

1 - الانفتاح على المزايا المأمولة

الانفتاح على المزايا المأمولة من التكنولوجيا المالية بتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي واسع النطاق، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل، والدول الصغيرة، وللفئات التي تنقصها الخدمات المالية، والاستعداد لجني المنافع الممكنة على نطاق واسع، بما في ذلك: زيادة إتاحة الخدمات المالية والشمول المالي، وتعميق الأسواق المالية، وتحسين أنظمة المدفوعات وتحويلات العاملين عبر الحدود.

ويتطلب جني هذه المنافع اتخاذ الاستعدادات اللازمة لها، وتعزيز القدرات المؤسسية، والتوسع في مد الجسور مع الأطراف المعنية، واعتماد منهج مشترك يشمل الوزارات والأجهزة المعنية.

2 - تيسير البنى التحتية التأسيسية

تمكين التكنولوجيات الجديدة من تحسين تقديم الخدمات المالية من خلال تيسير إقامة البنى التحتية التأسيسية، وتعزيز فرص الاستفادة منها على نحو مفتوح، وبتكلفة معقولة، وضمان وجود بيئة من السياسات الداعمة. وتتضمن البنى التحتية التأسيسية وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، إلى جانب البنى التحتية الرقمية والمالية (مثل خدمات الإنترنت ذات النطاق الترددي الواسع، وخدمات البيانات المحمولة، ومستودعات البيانات، وخدمات الدفع والتسوية). ومن شأن هذه البنى التحتية أن تساعد على تحقيق الكفاءة في جمع البيانات ومعالجتها ونقلها، وهي أمور محورية في تقدّم التكنولوجيا المالية.

3 - التزام السوق الحرة

تعزيز المنافسة والالتزام بتوفير أسواق مفتوحة وحرة وتنافسية لضمان بيئة تحقق تكافؤ الفرص للجميع، ولتشجيع الابتكار والمنافسة العادلة واختيارات المستهلكين، وإتاحة الخدمات المالية عالية الجودة. ويمكن تيسير اعتماد التكنولوجيا بنجاح، وعلى نطاق واسع، بإنشاء إطار للسياسات الداعمة، بغض النظر عن المشاركين في السوق، أو التكنولوجيا المعنية، أو الطريقة التي تُقدّم بها الخدمة.

وينبغي لصناع السياسات معالجة مخاطر تركُّز السوق، كما ينبغي أن يشجعوا توحيد المعايير، وإمكانية التشغيل البيني، وفرص الاستفادة من البنى التحتية الأساسية بصورة عادلة وشفافة.

4 - تشجيع الشمول المالي

دعم التكنولوجيا المالية لتشجيع الشمول المالي وتطوير الأسواق المالية من خلال التغلب على التحديات المتعلقة بمدى انتشارها ومعلومات العملاء والجدوى التجارية، ومن خلال تحسين البنية التحتية. ويشكل الاقتصاد الرقمي الآخذ في التطور، إلى جانب الرقابة الفعالة، عنصراً ضرورياً في التغلب على المعوقات التي طالما حالت دون تحقيق الشمول المالي عبر نطاق واسع من الخدمات المالية. ولتحقيق هذه الأهداف ينبغي أن تكون قضايا التكنولوجيا المالية جزءاً من استراتيجيات وطنية للشمول المالي، ومحو الأمية المالية والرقمية، مع تشجيع تبادل المعرفة بين الأطراف الفاعلة في القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، وغيرها من الأطراف المعنية.

5 - تعميق فهم الأنظمة المتطورة

مراقبة التطورات عن كثب لتعميق فهم الأنظمة المالية الآخذة في التطور بغية تدعيم صياغة السياسات التي تعزز منافع التكنولوجيا المالية، وتعمل على تخفيف المخاطر المحتملة. وستستلزم الوتيرة السريعة لتطور التكنولوجيا المالية إدخال التحسينات والتوسعات الممكنة في المدى الذي تصل إليه أطر الرصد والمتابعة من أجل مساندة أهداف السياسة العامة، وتجنب أي اضطرابات في النظام المالي. ومن شأن تحقيق هذه الأهداف إبراز أهمية الرصد المستمر، وذلك بسبل منها مواصلة الحوار الجاري مع الأطراف المعنية بهذه الصناعة، سواء منهم المبتكرون، أو العاملون فيها، لتحديد ما ينشأ من فرص ومخاطر، وتيسير صياغة الاستجابات اللازمة على صعيد السياسات في الوقت المناسب.

6 - تسهيل دخول آمن للأنشطة الجديدة

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تطويع الإطار التنظيمي والممارسات الرقابية لمتطلبات تطوير النظام المالي على نحو منظم، وتأمين استقراره، وتسهيل الدخول الآمن للمنتجات والأنشطة الجديدة، والوسطاء الماليين الجدد؛ وتدعيم الثقة والاطمئنان؛ والاستجابة للمخاطر. وقد يكون من الممكن معالجة الكثير من مخاطر التكنولوجيا المالية عن طريق الأطر التنظيمية الحالية. إلا أن هناك قضايا جديدة قد تنشأ من الشركات والمنتجات والأنشطة الجديدة التي تقع خارج النطاق التنظيمي الحالي. وقد يتطلب هذا تعديل الأطر التنظيمية وتطويعها لاحتواء مخاطر المراجحة، مع الإقرار بضرورة استمرار التناسب بين التنظيم ومستوى المخاطر. ومن جهة أخرى، قد يتطلب الأمر استجابات شاملة من السياسات على المستوى الوطني، بناءً على المعايير.

7 - تقييم مخاطر إساءة الاستخدام

حماية نزاهة الأنظمة المالية من خلال تحديد وفهم وتقييم مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا المالية بصورة إجرامية، والتخفيف من هذه المخاطر، واستخدام التكنولوجيات التي تعزز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب. وفي حين أن ابتكارات التكنولوجيا المالية عادة ما تدعم الأهداف المشروعة، فإن بعض الابتكارات قد تمكن المستخدمين من التهرب من الضوابط الحالية لتحقيق غايات إجرامية، ما يشكل تهديداً للنزاهة المالية. وهناك تباين كبير في استجابات البلدان في هذا الخصوص، ولكن يظل من المهم في كل الحالات تعزيز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، ومتابعة هذا الامتثال، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا لدعم الامتثال للضوابط التنظيمية والرقابية.

8 - بيئة قانونية داعمة

تحديث الأُطُر القانونية لتهيئة بيئة قانونية داعمة مع مزيد من الوضوح القانوني واليقين في ما يتعلق بأهم الجوانب في أنشطة التكنولوجيا المالية.

وتؤدي الأطر القانونية السليمة إلى دعم الثقة والموثوقية بالمنتجات والخدمات المالية. غير أن هذا الدعم يتقوض إذا أخفقت الأطر القانونية في مواكبة ابتكارات التكنولوجيا المالية وتطور الأسواق المالية العالمية.

ومن الممكن إعداد إطار قانوني داعم من خلال إرساء قواعد قانونية واضحة يمكن التنبؤ بها، ويمكنها استيعاب التغيرات التكنولوجية، على أن يتم تصميمها بما يتناسب مع ظروف كل بلد، خاصة في مجالات مثل العقود، وملكية البيانات، والإعسار، والتسوية، والمدفوعات.

9 - استقرار الأنظمة النقدية المحلية

ضمان استقرار الأنظمة النقدية والمالية المحلية من خلال النظر بعين الاعتبار إلى انعكاسات مبتكرات التكنولوجيا المالية على خدمات البنوك المركزية وهيكل السوق، مع حماية الاستقرار المالي، والتوسع في شبكات الأمان إذا دعت الحاجة، وضمان الكفاءة في انتقال أثر السياسة النقدية. ويمكن أن تؤدي التكنولوجيا المالية إلى إحداث تحول في الأسواق المالية التي تنتقل من خلالها إجراءات السياسة النقدية، كما يمكن أن تشكل تحدياً أمام إدارة السياسة النقدية. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تساعد التكنولوجيا المالية البنوكَ المركزية على تحسين خدماتها، وهو ما يمكن أن يتضمن إصدار العملات الرقمية، والتوسع في إتاحة خدمات الدفع، وتحسين مرونتها.

10 - بنية قوية للمالية والبيانات

إقامة بنية تحتية قوية للخدمات المالية والبيانات للحفاظ على منافع التكنولوجيا المالية القادرة على الصمود في مواجهة الاضطرابات - بما في ذلك الأعطال التي تُحْدِثها الهجمات الإلكترونية - التي تدعم الثقة بالنظام المالي من خلال حماية سلامة البيانات والخدمات المالية. وتثير إقامة مثل هذه البنية التحتية القوية طيفاً واسعاً من القضايا التي لا تتعلق فقط بالقطاع المالي، وإنما أيضاً بالاقتصاد الرقمي ككل، بما في ذلك ملكية البيانات، وحمايتها، وخصوصيتها، والأمن الإلكتروني ومخاطر التشغيل والتركز، وحماية المستهلك.

11 - تبادل المعرفة والخبرات

تشجيع التعاون الدولي، وتبادل المعلومات عبر المجتمع التنظيمي العالمي لتبادل المعرفة والخبرات والممارسات الفُضلى، لدعم إقامة إطار تنظيمي فعال. ونظراً لأن التكنولوجيات الجديدة تعمل بشكل متزايد عبر الحدود، فإن التعاون الدولي ضروري لضمان إصدار استجابات فعالة على صعيد السياسات لتعزيز الفرص، والحد من المخاطر التي يمكن أن تنشأ عن اختلاف الأطر التنظيمية. ومن شأن تبادل الخبرات والممارسات الفُضلى مع القطاع الخاص ومع الجمهور العام أن يساعد على تحفيز النقاش حول الاستجابة التنظيمية الأكثر فعالية، مع مراعاة ظروف البلد المعني، وبناء توافق في الآراء على المستوى العالمي. ويمكن أن يساعد الصندوق والبنك الدولي في تيسير الحوار العالمي وتبادل المعلومات في هذا الخصوص.

12 - رقابة جماعية على نظام النقد

تعزيز الرقابة الجماعية على النظام النقدي والمالي الدولي، وتطويع السياسات القائمة، واستحداث سياسات جديدة لدعم النمو العالمي الاحتوائي، وتخفيف حدة الفقر وإرساء الاستقرار المالي الدولي في بيئة سريعة التغير. وقد بدأت التكنولوجيا المالية تطمس الحدود المالية ما قد يعزز الترابط، ويزيد من انتقال التداعيات، وتقلب التدفقات الرأسمالية. وقد تؤدي هذه التطورات إلى زيادة تعدد الأقطاب وتوثيق الترابط في النظام المالي العالمي، ما قد يؤثر في توازن المخاطر في ما يخص الاستقرار المالي العالمي. وفي هذا الصدد، يمكن أن يساعد الصندوق والبنك الدولي في تحسين الرقابة الجماعية ومساعدة البلدان الأعضاء عن طريق بناء القدرات، بالتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى.