شكرا لقرائتكم خبر عن بنك استثمار: تمديد فرض رسوم على البيليت يحمى من ارتفاع أسعار خام الحديد عالمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك الاستثمار شعاع، إن تمديد فرض وزارة التجارة والصناعة، تدابير حمائية على واردات الصلب (بما فى ذلك البيليت نصف المصنع) لمدة 6 أشهر، من شأنه أن يساعد منتجى الصلب على التخفيف بشكل جزئى من تأثير ارتفاع خام الحديد، والذى سجل أعلى سعر له فى 5 سنوات ليصل إلى 101 دولار أمريكى للطن يوم الخميس الماضى، بعد حدوث إعصار أستراليا وانهيار السد بمنجم لخام الحديد مملوك لشركة Vale فى البرازيل مما أدى إلى هبوط مستويات المخزون فى الموانئ الصينية للأسبوع السادس على التوالى إلى 124 مليون طن، وهو ما أدى منتجى الصلب إلى تسريع عملية تخزين الحديد الخام.

وأضاف شعاع، فى تقرير له، أن أى تحرك حكومى لخفض أسعار الغاز الطبيعى لمنتجى الصلب لمواجهة المنافسة على المستوى الإقليمى، سيكون حافزاً قوياً لأدائهم التشغيلى، خاصة وأن المنتجون المحليون يعانون بالفعل من ضغوط على أسعار البيع، حيث تباطأت التجارة العالمية بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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وتوقع شعاع، أن يحافظ خام الحديد على ارتفاع أسعاره عالمياً، إذ تعتزم الحكومة الصينية إغلاق أكثر من 1,000 منجم غير آمن وقد تستخدم قواعد بيئية أكثر صرامة فى المستقبل، مما سوف يقلل من إنتاج خام الحديد، إلى جانب انخفاض مستوى المخزون الحالى، مما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار خام الحديد فى يونيو، علاوة على ذلك، فى هذا الشهر، من المتوقع أن يرتفع الطلب من منتجى الصلب على خام الحديد لعامل الموسمية، مما قد يؤدى إلى انخفاض المخزونات والحفاظ على الأسعار المرتفعة لخام الحديد.

وأشار شعاع، إلى تأثير ارتفاع الصلب على المنتجين المحليين، إذ يعتبر خام الحديد المادة خام الرئيسية لمصانع الصلب المتكاملة، عادةً ما يؤثر ارتفاع أسعار خام الحديد على هوامش منتجى الصلب عندما لا يواكب ارتفاع أسعار الصلب ارتفاع أسعار خام الحديد، وبالتالى، فإن الأسعار المرتفعة الحالية من الطبيعى أن تؤثر سلباً على كل من حديد عز، وشركتها التابعة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، ولذا نتوقع انخفاض هوامشهما تحت الضغط فى عام 2019.