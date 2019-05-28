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شكرا لقرائتكم خبر عن "المراعي" تستحوذ على 100% من "مصنع الأوائل" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المراعي عن إتمام الاستحواذ على حصة 100% في شركة مصنع الأوائل للصناعات الغذائية "مصنع الأوائل"، بتاريخ اليوم الإثنين.
وكانت المراعي قد وقعت، في فبراير الماضي، اتفاقية شراء مع شركة الآمار الغذائية للاستحواذ على حصة 100% في شركة مصنع الأوائل للصناعات الغذائية بقيمة حقوق ملكية بلغت 108.0 مليون ريال.
هذا ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا الاستحواذ على نتائج الربع القادم، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في هذا الاستحواذ.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة مصنع الأوائل تعمل في تقديم منتجات غذائية ذات قيمة مضافة (لحوم ودواجن) لقطاع التموين والخدمات الغذائية في الشرق الأوسط.
وكانت المراعي قد حققت صافي أرباح بلغ 336 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 344.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.
وقالت الشركة: إن تراجع أرباحها بالربع الأول يعود إلى ارتفاع تكاليف المدخلات وبشكل رئيسي الأعلاف. بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 14.5 مليون ريال وبمعدل 2.4% والذي أتى أقل من معدل نمو الإيرادات بسبب الكفاءة في عمليات البيع.
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