شكرا لقرائتكم خبر عن أمانات القابضة: سيولتنا 20% من رأس المال وجاهزون للمزيد من التوسع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال تريستان دي بويوسون، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات القابضة المدرجة بسوق دبي المالي، إن الشركة لديها سيولة تقدر بــ 500 مليون درهم جاهزة للمزيد من التوسع والاستثمار في الفرص المتاحة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، سواء مباشرة أو عبر شركاتها التابعة والزميلة.

وأضاف أن السيولة المتاحة تعادل قرابة 20% من رأس المال المدفوع للشركة والبالغ 2.5 مليار درهم، مشيرا إلى أنه بالإمكان استخدام جزء منها لإتمام المزيد من الاستحواذات إلى جانب دعم الاستثمارات الحالية.

وأوضح أن الشركة تركز على محورين رئيسيين في العام الجاري، أولهما ضخ استثمارات إضافية عبر المحفظة الحالية للاستثمارات ودعم الشركات التابعة والزميلة وتعزيز قدراتها التشغيلية، والثاني تأمين السيولة اللازمة لتمويل المزيد من الاستحواذات، بحسب صحيفة البيان.

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وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في دعم البحث عن فرص في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن الشركة تدرس دخول السوق المصرية في أول خطوة لها خارج المنطقة.

وأشار إلى أن الأثر المالي الإيجابي لاستحواذات 2018 ظهر في نتائج أعمال الشركة في العام الجاري، ومن المتوقع أن يتواصل تأثيرها خلال الفترة المتبقية من العام بعد أن سجلت الشركة أرباحاً جيدة في الربع الأول 2019.

وارتفعت أرباح شركة "أمانات القابضة" إلى 20.7 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2019، مقارنة بأرباح قدرها 14.4 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018.