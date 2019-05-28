شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتحقيق بنك رأس الخيمة الوطني أرباحاً جيدة بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع بيتر إنغلند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن يحقق البنك أرباحاً جيدة في الربع الثاني ومماثلة للربع الأول من العام الجاري.

ورجح الرئيس التنفيذي في مقابلة مع قناة العربية أن تنخفض المخصصات لدى البنوك، مشيرا إلى أن بعض العوامل التي دعمت أرباح الربع الأول ستتكرر بالربع الثاني.

وقال إن البنك يعمل بطريقة مختلفة عن سائر البنوك في الإمارات، لافتا إلى أن صافي هامش الفائدة لديه ضعف بقية البنوك عند 5.3%.

وأشار إلى أن مخصصات البنك انخفضت لآخر 3 سنوات، حيث واجه وقتاً صعباً عندما كان سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة متضرراً، مؤكدًا على أن الوضع تحسن تدريجياً.

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