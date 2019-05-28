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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتحقيق بنك رأس الخيمة الوطني أرباحاً جيدة بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع بيتر إنغلند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن يحقق البنك أرباحاً جيدة في الربع الثاني ومماثلة للربع الأول من العام الجاري.
ورجح الرئيس التنفيذي في مقابلة مع قناة العربية أن تنخفض المخصصات لدى البنوك، مشيرا إلى أن بعض العوامل التي دعمت أرباح الربع الأول ستتكرر بالربع الثاني.
وقال إن البنك يعمل بطريقة مختلفة عن سائر البنوك في الإمارات، لافتا إلى أن صافي هامش الفائدة لديه ضعف بقية البنوك عند 5.3%.
وأشار إلى أن مخصصات البنك انخفضت لآخر 3 سنوات، حيث واجه وقتاً صعباً عندما كان سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة متضرراً، مؤكدًا على أن الوضع تحسن تدريجياً.
وكشفت النتائج المالية للبنك في وقت سابق عن ارتفاع أرباحه بنسبة 32% خلال الربع الأول من العام 2019 بالغة 270.2 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 205.1 مليون درهم حلال الربع الأول من العام 2018.
ووفقاً للبيان، حقق البنك إيرادات من الفوائد بلغت 781 مليون درهم خلال العام 2018، مُقابل إيرادات من الفوائد بلغت 592.2 مليون درهم خلال العام 2017.
كذلك ارتفعت مصاريف العمليات إلى 384.5 مليون درهم بالربع الأول من العام الجاري مُقارنةً بمصاريف عمليات بلغت 353.3 مليون درهم بالربع الأول من 2018.
وجدير بالذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 245.7 مليون درهم خلال الربع الأخير من العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 204.2 مليون درهم في الربع المقابل من العام 2017.
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