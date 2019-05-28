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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: إجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص تبدأ الأسبوع المقبل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية أن الفترة من 29 رمضان وحتى 3 شوال 1440هـ، ستكون عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن الإجازة ستبدأ يوم الإثنين القادم 3 يونيو 2019، وتمتد إجازة العيد للقطاع الخاص وفقا للقرار حتى الجمعة 7 يونيو 2019.
وكان مجلس الوزراء قد حدد إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي (ومن ضمنها الأسواق المالية) من يوم الأحد 2 يونيو، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 9 يونيو 2019.
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