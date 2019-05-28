شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة تكلفة المبيعات تهبط بأرباح "حلواني إخوان" 67% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة حلواني إخوان، المعلنة اليوم الإثنين، عن تراجع الأرباح بنسبة 66.7% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 5.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 16.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

كذلك تراجعت الأرباح التشغيلية إلى 16.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 25 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وقالت الشركة إن تراجع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري يرجع إلى زيادة تكلفة مبيعات الشركة في المملكة العربية السعودية بسبب ارتفاع اسعار المواد الأولية.

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كذلك ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع في الشركة التابعة في مصر بسبب إعادة هيكلة إدارة المبيعات وافتتاح فروع جديدة مما أدى إلى زيادة المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وارتفع صافي التكلفة التمويلية بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية بالإضافة للمصاريف التمويلية الخاصة بالقرض طويل الأجل من البنك الفرنسي في الربع الأول من العام الحالي بالإضافة إلى مصاريف تمويل الإيجارات

وفي المقابل، ارتفع إجمالي المبيعات خلال الربع الأول إلى 238.4 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 215.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 43.3 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 71.3 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى زيادة تكلفة مبيعات الشركة في المملكة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، بالإضافة إلى زيادة تكلفة المبيعات في الشركة التابعة في مصر بسبب ارتفاع اسعار المواد الأولية و كذلك زيادة أسعار الخدمات العامة والمحروقات.