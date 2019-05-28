شكرا لقرائتكم خبر عن "الأحساء" تُمدد فترة مذكرة تفاهم للاستحواذ على"السلام للخدمات الطبية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الأحساء للتنمية عن تمديد مذكرة التفاهم الملزمة للشراء لفترة 90 يوما إضافية حتى تاريخ 28 أغسطس المُقبل، لغرض استكمال وثائق صفقة شراء 100% من شركة السلام للخدمات الطبية.

وأفادت الأحساء، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الإثنين، بأن عملية الشراء ستتم مُقابل إصدار أسهم بسعر إصدار متفق علية للسهم عند 10.108333 ريال.

وبذلك يرتفع رأس مال شركة الأحساء من 490 مليون ريال إلى 740 مليون ريال، بنسبة زيادة تبلغ 51%، وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 49 مليون سهم إلى 74 مليون سهم.

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وتصل قيمة الشركة الجديدة إلى 513.520 مليون ريال، على أن يتم تحديد القيمة النهائية لسهم شركة الأحساء بناءً على متوسط سعر الإغلاق لفترة 90 يوما قبل تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على نشر تعميم المساهمين أو القيمة الاسمية 10 ريالات أيهما أعلى.

والجدير بالذكر أن شركة السلام للخدمات الطبية تملك مستشفى تحت الإنشاء بمدينة الخبر تبلغ السعة الاستيعايبة النهائية لها 495 سريرا، ومن المتوقع أن يتم بدء التشغيل التجريبي نهاية العام الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الأحساء حققت صافي ربح بلغ 2.4 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مُقابل صافي خسارة بلغت 2.4 مليون ريال في الربع المُقابل كم 2018.