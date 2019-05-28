شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية ثوب الأصيل توافق على توزيع 30 مليون ريال على مساهميها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت الجمعية العامة العادية لشركة ثوب الأصيل على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 30 مليون ريال كأرباح على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

وأشارت الشركة في بيان لها على تداول إلى أن الأرباح ستكون بواقع ريال واحد لكل سهم وبنسبة 10% من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

Advertisements

وأوضحت أنه سوف يتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية علي مساهمي الشركة عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بقيمة 30 مليون ريال.

وحققت الشركة أرباحا بالربع الأول من العام الحالي بلغت 101.18 مليون ريال مقابل 82.47 مليون ريال وبزيادة قدرها 22.68%، وأرجعت الزيادة إلى نمو المبيعات بمعدل 22.7%، وذلك نتيجة زيادة الطلب علي منتجات الشركة بفضل سياسة الشركة التسويقية في تنوع وإضافة منتجات جديدة.