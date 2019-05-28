شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة إيست هوب الصينية تدرس استثمار 10 مليار دولار في الإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تدرس مجموعة إيست هوب الصينية خططا لاستثمار عشرة مليارات دولار في منطقة صناعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتنضم إلى شركات صينية أخرى تسعى للفوز بشريحة من مبادرة الحزام والطريق للصين، وفقا لوكالة رويترز.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في ابريل الماضي أن الصين ترى الإمارات شريكاً مهماً للتعاون من أجل البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق.

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وكان محمد أحمد بن عبد العزيزي الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية الإماراتية ، قد أكد في وقت سابق أنه يمكن تحقيق هدف وصول التجارة الثنائية مع الصين إلى 100 مليار دولار في المستقبل القريب.

وتحتل البنوك الصينية المراكز العليا في مركز دبي المالي العالمي من حيث الأصول، ويتم حاليا تمويل التجارة مع الصين من خلال دبي باستخدام الإمارات كمركز جغرافي ولوجستي مفيد في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، حسبما ذكر الشحي.