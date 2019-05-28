شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الأولى إقليمياً بانخفاض مخاطر الاستثمار وعالمياً في الإنترنت والاتصالات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت مؤسسة فيتش سوليوشنز الأمريكية للدراسات والبحوث الاقتصادية أن الإمارات تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في انخفاض حدة المخاطر التي تعوق التجارة والاستثمار.
وأوضح تقرير للمؤسسة أن الإمارات نجحت من خلال خفض حدة المخاطر بها في زيادة جاذبيتها المرتفعة أصلاً كوجهة عالمية للأعمال التجارية والاستثمارات، وفقا لصحيفة البيان.
وفي سياق منفصل حققت الإمارات تقدماً تاريخياً وغير مسبوق في مؤشر المنافسة في قطاعي الإنترنت والاتصالات الهاتفية، حيث ارتقت من المركز 104 إلى المركز الأول عالمياً، وذلك بحسب بيانات المؤشرات التي تم نشرها مؤخراً في تقرير مؤشر المعرفة العالمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
وذكرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن الدولة ارتقت أيضاً من المركز 61 إلى المركز 5 عالمياً في مؤشر التنافسية في قطاع الاتصالات والمعلومات بشكل عام والذي يقيس التنافسية في سلة الأسعار وقطاع الإنترنت وقطاع الاتصالات الهاتفية والقوانين ذات العلاقة بقطاع الاتصالات.
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