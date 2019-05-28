شكرا لقرائتكم خبر عن ناسداك دبي: إدراج إندونيسيا صكوكاً خضراء بملياري دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرع حسين باقيس، السفير الإندونيسي لدى الإمارات، ورضوان حسن، المستشار العام لجمهورية إندونيسيا في دبي، أمس، جرس افتتاح السوق في ناسداك دبي، احتفالاً بإدراجين لصكوك خضراء، أصدرتهما جمهورية إندونيسيا بقيمة ملياري دولار أمريكي.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن إندونيسيا تعتزم استخدام رأس المال المجموع من الصكين، في مجموعة متنوعة من المشروعات، مع التركيز على التنمية المستدامة.

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وتبلغ قيمة أحد الصكين 1.25 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الصك الآخر 750 مليون دولار.

وتعد الحكومة الإندونيسية أكبر جهة إصدار صكوك في ناسداك دبي، من حيث القيمة وعدد الإدراجات، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في دبي، نحو 15 مليار دولار من 11 إصداراً.

وأعلنت شركة ماجد الفطيم الأسبوع الماضي إدراج أول صكوك خضراء مرجعية مؤسسية على مستوى العالم، وأول صكوك خضراء يتم إصدارها بالمنطقة في بورصة ناسداك دبي.