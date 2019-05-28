الاقتصاد

إعمار العقارية تنفي بيع وحدة تبريد

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نفت متحدثة باسم شركة إعمار العقارية المعلومات الواردة عن بيع وحدتها لتبريد المناطق. في إطار خطة للتخارج من الأنشطة غير الأساسية.

وأوضحت الشركة أن المعلومات الواردة غير صحيحة، مشيرة إلى أنها لا تعلق على شائعات أو تكهنات في السوق، بحسب وكالة رويترز.

وقالت مصادر إن إعمار العقاريةعينت مستشارين ومن بينهم بنك ستاندرد تشارترد لبيع وحدتها لتبريد المناطق.

وكانت إعمار قد فوضت ستاندرد تشارترد العام الماضي في بيع خمسة أصول في مجال الضيافة، حيث تم بيعها لأبوظبي الوطنية للفنادق.

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