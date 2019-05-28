مكاتب للخطوط السعودية في محطات قطار الحرمين لتوفير خدمات متكاملة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بمقر محطة قطار الحرمين السريع بجدة أمس، اتفاقية شراكة استراتيجية لتوفير خدمات نقل متميزة ومتكاملة للمعتمرين والزوار وعموم المسافرين، تتضمن افتتاح مكاتب خدمات للخطوط السعودية في محطات قطار الحرمين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ومطار الملك عبدالعزيز بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.

ووقع الاتفاقية الرئيس العام المكلف لمؤسسة الخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح، ومدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، بحضور قيادات من شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي وقطار الحرمين السريع.

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وتهدف اتفاقية الشراكة بين الخطوط السعودية وقطار الحرمين السريع إلى توفير أفضل الخدمات في مجال النقل لضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين وفق أهداف رؤية المملكة 2030، وبما يسهم في تحقيقها عبر خدمات مشتركة ومتكاملة تلبي كل احتياجات المسافرين من المعتمرين والزوار عبر محطات قطار الحرمين، خاصة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تهدف الشراكة إلى تطوير تجربة السفر السريع ودعم أطر التعاون المشترك في جانب التشغيل عبر التكامل بين وسائل النقل الجوي والسككي، بما يعزز صناعة النقل في المملكة.

وبموجب الاتفاقية سوف تتكامل خدمات المسافر الدولي والمحلي منذ وصوله فيما يتعلق بإنهاء إجراءات السفر عبر المواقع الالكترونية مع توفير التطبيقات الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية لكلا الجانبين، وإتاحة نقل الأمتعة مباشرة من محطات قطار الحرمين إلى المطارات، إلى جانب عدد من المميزات المهمة والرامية إلى تقديم خدمات سفر نوعية ومتطورة بما يعكس اهتمام المملكة الكبير بضيوف الرحمن ويحقق رؤية المملكة بتوفير خدمات مميزة لضيوف الرحمن وتطوير وتكامل خدمات النقل في المملكة.

ومن خلال الشراكة سوف تتكامل خدمات الخطوط السعودية وقطار الحرمين السريع بما يوفر كثيرا من الجهد والوقت للمسافرين، خاصة ضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج، ويتيح لهم التمتع بخدمات شاملة ومتطورة.

أهداف اتفاقية الشراكة: