خفض تصنيف 34 فندقا بالمدينة وإعادة التصنيف لـ 7

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

فيما خفضت اللجنة المختصة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المكلفة بتصنيف فنادق الـ (4 ، 5) نجوم، تصنيف 34 فندقا لعدم توفر المعايير المطلوبة للحصول على التصنيف المستحق، استعادت 7 فنادق تصنيفها السابق بعد إجراء التعديلات، وذلك من بين 41 فندقا خضعت للتفتيش الميداني.

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وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل المدني أمس أن اللجنة المختصة بالتصنيف وقفت على جميع الفنادق من فئتي (4 - 5) نجوم بالمدينة المنورة كمرحلة أولى، وتطبيق معايير التصنيف بحقها وتسليمها تقارير بجميع الملاحظات المرصودة، ومنحها مهلة ثلاثة أشهر للعمل على تلافي تلك الملاحظات وتطبيق وتنفيذ المعايير المطلوبة للحصول على التصنيف المستحق، وخلال فترة المهلة استوفت 7 فنادق من أصل 41 حتى حينه الملاحظات وإعادة التصنيف المستحق لها.

وقال «إن الجولات الرقابية تهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات الفندقية ورفع مستوى الجودة في قطاع الإيواء السياحي وتحفيز ملاك ومستثمري الفنادق للارتقاء بالخدمات المقدمة.

وأضاف أن المتابعة المستمرة لمنشآت الإيواء السياحي تهدف لتحسين وتطوير تلك المنشآت، والتحقق من تطبيقها لكل معايير التصنيف، والتأكد من توفر جميع الخدمات ووسائل الراحة لزوار وضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف.