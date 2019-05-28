غرفتا مكة والطائف تبحثان القواسم المشتركة وتبادل الخبرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي، مع رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام كعكي القواسم المشتركة بين الغرفتين، والاستفادة من آليات تطوير العمل وتبادل الخبرات عبر اللجان القطاعية المختلفة.

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جاء ذلك لدى زيارة وفد من غرفة الطائف بقيادة رئيس مجلس الإدارة، برفقة نائبيه والأعضاء والأمانة العامة مساء أمس الأول، والتي جاءت عقب زيارة مثيلة نفذها مجلس إدارة غرفة جدة إلى غرفة مكة المكرمة الأسبوع الماضي، فضلا عن زيارة مدير المركز الإعلامي لغرفة القصيم عبدالله الشريدة للتنسيق وتعزيز الأداء عبر تبادل التجارب والخبرات، وتنظيم عدد من البرامج التدريبية واللقاءات المشتركة لخدمة رجال وسيدات الأعمال. وخلال استقباله لوفد غرفة الطائف، أكد رئيس مجلس غرفة مكة المكرمة هشام كعكي أن الزيارة تشكل خطوة مهمة في إطار استراتيجية غرفة مكة المكرمة الهادفة إلى تحقيق التكامل بين الغرف السعودية لخدمة قطاع الأعمال، مشيرا إلى أن غرفة مكة المكرمة تعمل على تنمية القطاعين التجاري والصناعي، وتتواصل مع مختلف شرائح المجتمع من خلال ممارسة دورها في المسؤولية المجتمعية، لدعمهم في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المناطق بما يدعم الاقتصاد ويحقق أهداف برنامج التحول الوطني لتنويع مصادر الدخل.

وبين هشام كعكي أن غرفة مكة المكرمة تشارك بقية الغرف السعودية خبراتها وتجاربها للاستفادة من الإمكانات والخبرات التي اكتسبتها في تطوير خدماتها المتواكبة مع المتغيرات، مشيدا بالدور الذي تقوم به غرفة الطائف، مؤكدا أن الزيارة ستفتح أفاقا أوسع في التعاون بعدد من المجالات لتقديم أفضل الخدمات لمنسوبي الغرفتين من رجال وسيدات الأعمال بمكة المكرمة ومحافظة الطائف.

من جهته، أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس مجلس إدارة غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي أن غرفة الطائف تهدف إلى التعاون مع جميع الغرف السعودية لتطوير التجارة، ودعم منسوبي الغرف بالتأهيل، وخلق فرص جديدة في السوق التجاري، مشيدا بالدور الذي تقوم به غرفة مكة المكرمة في دعم التجار وتذليل الصعاب لهم من خلال التواصل مع المسؤولين وأصحاب القرار في كثير من الأمور المتعلقة بمجالات التجارة والصناعة.