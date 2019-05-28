مدينة الطاقة الذرية وجامعة الملك سعود تتعاونان في البحوث والابتكار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبرمت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أمس اتفاقية تعاون مع جامعة الملك سعود، وقعها كل من رئيس المدينة الدكتور خالد السلطان، ومدير الجامعة الدكتور بدران العمر.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات البحوث والابتكار، والتعليم والتدريب، وتقديم الخدمات الاستشارية لدعم البحث العلمي في مجالي الطاقة الذرية والمتجددة وتطوير القدرات البشرية، من خلال الاستفادة من القدرات البحثية للجامعة وتنميتها؛ لتحقيق نتائج بحثية حقيقية في إطار المجالات التقنية التي تركز عليها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

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وتعزز الاتفاقية نمو أبحاث الطاقة المتجددة والطاقة الذرية في المملكة، وتطوير كوادر وطنية قادرة على قيادة التحول إلى الطاقة الذرية والمتجددة في المملكة، وتطوير حاضنة مشتركة للتقنية في الطاقة المتجددة والطاقة الذرية. ويتمثل هذا التعاون بين الجامعة والمدينة في المجالات البحثية المهمة التي تخدم الاقتصاد الوطني والمواكبة، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتقديم الجامعة خدمات استشارية للمدينة. ويتضمن الاتفاق دعم ريادة الأعمال من خلال تنظيم برنامج تدريبي لرواد أعمال المستقبل في مجال الطاقة المتجددة أو الذرية.

وأشار السلطان إلى جوانب أساسية عدة خلال المناسبة، منها أهمية التعاون وتبادل الخبرات وتكامل الجهود بين الجهات التنفيذية والجهات البحثية والعلمية فيما يتعلق بالتعليم والتدريب العلمي والتقني، بهدف توطين المعرفة التقنية بهذا المجال عبر تأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية المتخصصة في هذه المجالات، حيث تسعى المملكة لإدخال الطاقة الذرية والطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني، لتوليد بعض احتياجاتها من الكهرباء في المستقبل والحفاظ على الموارد الطبيعية، وزيادة الصادرات، والسعي لتطوير مزيج من مصادر الطاقة المتجددة يسهم في الحفاظ على موارد المملكة من النفط والغاز لأجيال المستقبل عبر تأسيس بيئة استثمارية جاذبة، حيث تحرص المملكة على تكوين صناعة وطنية جديدة متكاملة تتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتسهم في تنويع الاقتصاد، وهو ما يزيد من ضرورة تكامل القطاع التعليمي ومواكبته لهذه المستجدات، بهدف تأسيس المعرفة اللازمة لدى أبنائنا الطلبة وبناء وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية.

ووقعت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة اتفاقيات بحثية وعلمية مع عدد من المؤسسات التعليمية الرائدة محليا ودوليا، منها توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والتي تعنى بمجالات البحوث والابتكار، والتعليم والتدريب، وريادة الأعمال، وحاضنات التقنية، وإنشاء مركز للطاقة، وتقديم الخدمات الاستشارية عبر الاستفادة من القدرات البحثية للجامعة وتنميتها. كما يوجد تعاون بحثي وتقني مستمر بين المدينة ومعهد ريادة الأعمال التابع لجامعة الملك سعود والمتمثل بابتكارات تقنيات الطاقة المتجددة التي يحتضنها المعهد، ولا سيما ابتكار تقنية تخزين الطاقة المتجددة عبر آلية التخزين الميكانيكية التي تقوم على مبدأ تحويل الكهرباء إلى طاقة كامنة من خلال رفع أثقال محددة ثم تحويلها لطاقة كهربائية.

أهداف الاتفاقية