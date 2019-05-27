الان تتابع “اينوك الإماراتية” تضاعف عدد محطاتها في السعودية 8 مرات بحلول 2030 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشفت مجموعة اينوك الإماراتية للنفط، الإثنين، عن خطط طموحة لتوسيع عملياتها في قطاع التجزئة بالسعودية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وستعكف المجموعة المملوكة بالكامل لحكومة دبي على توسيع شبكة محطات الخدمة التابعة لها بنسبة تزيد عن 8 أضعاف لتصل إلى 124 محطة بحلول عام 2030، بهدف تلبية الطلب المتزايد على محطات الخدمة في السعودية التي تعد السوق الأكبر على مستوى منطقة الخليج.

وستنتشر محطات الخدمة الجديدة في عدد من المواقع الاستراتيجية لتغطي جميع مناطق السعودية الشرقية والغربية والوسطى، بهدف تعزيز جودة البنية التحتية لمحطات الخدمة لا سيما في المناطق الريفية من البلاد.

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وعلى مدار السنوات الخمس المقبلة تعتزم شركة بترول الإمارات الوطنية “اينوك” افتتاح 45 محطة خدمة جديدة، وفي الفترة من عام 2024 إلى 2028 تخطط المجموعة لتوسيع عمليات التجزئة التابعة لها في جميع أنحاء المملكة بافتتاح 65 محطة خدمة جديدة، كما سيتم تركيب ألواح الطاقة الشمسية في محطات الخدمة التابعة للمجموعة المزمع افتتاحها في المملكة.

وقال سيف بن حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: “تشكّل خططنا الرامية إلى تعزيز نمو أعمالنا في السوق السعودية جزءاً من استراتيجية المجموعة لتطوير وحدة أعمال التجزئة التابعة لها بهدف دعم الاقتصاد المحلي ولتوفير الزخم لخطط النمو التي ننتهجها دولياً”.

وأضاف أن هذه الخطط تأتي في إطار تنامي الاستثمارات الأجنبية في المملكة والتي سجّلت زيادةً بلغت 110% في عام 2018 لتعكس توجه البلاد نحو تنويع اقتصادها وتحديداً في قطاع تجارة المنتجات غير النفطية مثل السلع والمنتجات الاستهلاكية.

وأضاف: “تؤكد اينوك التزامها بدعم أهداف رؤية السعودية 2030 لتعزيز البنية التحتية وتوفير أرقى مستويات الخدمات في المملكة وكذلك الاستثمار في محطات جديدة تقدم مجموعة متكاملة من خدمات التجزئة.. وتشكل هذه الرؤية ركيزة مهمة في توسعنا الجغرافي بالمملكة العربية السعودية”.

تجدر الإشارة إلى أن اينوك كانت قد كشفت في نهاية العام الماضي عن خطتها الخمسية للتوسع في قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية. وبالإضافة إلى تشغيل 14 محطة خدمة في المملكة حالياً تعتزم المجموعة افتتاح 3 محطات جديدة بنهاية عام 2019 و10 محطات أخرى بحلول نهاية عام 2020 .