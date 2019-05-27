شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تعتمد صندوق تأمين العاملين بـ"الإسكندرية للإطارات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 372 لسنة 2019، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الإسكندرية للإطارات. ونص القرار، والذى نشر بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 121، الصادر اليوم الاثنين، كالتالى: Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرقابة المالية تعتمد صندوق تأمين العاملين بـ"الإسكندرية للإطارات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.