شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 27 - 5 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 27-5-2019.

إيقاف تداول 8 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التدأول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق لتجأوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تدأول اليوم الاثنين. إيقاف تداول 8 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التدأول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق لتجأوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تدأول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تدأولها بالترتيب وهى بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، شركة النصر للأعمال المدنية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الصناعات الكيمأوية المصرية-كيما، بى انفستمنتس القابضة، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، دلتا للإنشاء والتعمير.



البورصة تخسر 2.4 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 755.959 مليار جنيه. البورصة تخسر 2.4 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 755.959 مليار جنيه.

وبلغ حجم التدأول على الأسهم 98 مليون ورقة مالية بقيمة 338 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.6 ألف عملية لعدد 164 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.69% من إجمإلى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.59%، والعرب على 9.71% خلال جلسة تدأول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.72% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.27%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 389 ألف جنيه، 76.8 مليون جنيه، على التوإلى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 47.9 مليون جنيه، 529 ألف جنيه، 20.7 مليون جنيه، 8.1 مليون جنيه، على التوإلى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 13960 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2100 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 17374 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 602 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1536 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 452 نقطة.

وارتفعت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 74 شركات، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائى بسعر إغلاق 3.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.66%

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 5.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.47%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 23.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.39%

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- بى انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 9 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.89%

- الصناعات الكيمأوية المصرية- كيما بسعر إغلاق 5.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.65%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية- بيراميزا بسعر إغلاق 19.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.89%

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 19.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.86%

- حق الاكتتاب لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء-ايكون بسعر إغلاق 1.412 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.01%

- سيدى كرير للبتروكيمأويات بسعر إغلاق 12.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.96%

- النيل للأدوية والصناعات الكيمأوية- النيل بسعر إغلاق 20.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.59%