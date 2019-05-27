شكرا لقرائتكم قطاع "الصناعة" أكبر الخاسرين في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض ـ عبده المهدي | منذ ساعة في 27 مايو 2019 - اخر تحديث في 27 مايو 2019 / 19:50

حققت بورصة قطر خلال تعاملاتها في جلسة اليوم (الاثنين) ارتفاعا في معدلات الاداء مقارنة بالجلسة السابقة، فيما أنهت 53 في المئة من الأسهم القطرية التعاملات على تراجع في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 23 شركة من أصل 43 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة أخرى، واستقرت 5 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 539 بليون ريال بزيادة 1.81 بليون نستبها 0.34 في المئة.



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أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا في قيمة الاسهم المتداولة 89 في المئة الى 562 مليون ريال في مقابل 298 مليونا، وصعدت الكمية المتداولة 86 في المئة الى 19 مليون سهم، في مقابل 10 ملايين، وصعد عدد الصفقات المنفذة 69 في المئة الى 11716 صفقة في مقابل 6935 صفقة.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات على ارتفاع 0.89 في المئة ما يعادل 86 نقطة الى 9784 نقطة في مقابل 9697 نقطة اليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام الى 5 في المئة.

وخالفت 4 قطاعات اتجاه البورصة الصاعد، كان أكبرها خسارة مؤشر الصناعة الهابط 2.15 في المئة، تلاه مؤشر العقارات الخاسر 1.71 في المئة، ثم مؤشر الاتصالات المتراجع 1.52 في المئة، بينما سجل مؤشر النقل اقل خسارة نسبتها 0.29 في المئة.

وفي المقابل طاول الصعود مؤشرات 7 قطاعات من البورصة، تصدرها مؤشر المصارف بزيادة 2.72 في المئة الى 3684 نقطة، تلاه مؤشر العائد الاجمالي الصاعد 0.89 في المئة، فيما بلغت الزيادة في مؤشر الخدمات 0.71 في المئة الى 7739 نقطة.