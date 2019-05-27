شكرا لقرائتكم 4.5 بليون ريال مكاسب الأسهم السعودية بدعم تحسن السيولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ ساعتين في 27 مايو 2019 - اخر تحديث في 27 مايو 2019 / 19:49

عاود المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) خلال جلسة اليوم (الاثنين) ارتفاعه مجدداً معوضا بعض خسائره في الجلسات السابقة ليحافظ على موقعه فوق مستوى 8300 نقطة، جاء ذلك بدعم من ارتفاع الطلب على الأسهم وتحسن السيولة المتاحة للتداول مقارنة بالجلسة السابقة.



وأنهى المؤشر العام جلسة اليوم مرتفعا إلى مستوى 8381.97 نقطة في مقابل 8360.19 نقطة أمس، بزيادة قدرها 21.78 نقطة نسبتها 0.26 في المئة، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 إلى 555 نقطة تعادل 7.1 في المئة عند المقارنة بنهاية تعاملات 2018 البالغة 7827 نقطة.

أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاع السيولة المتداولة 24 في المئة 3.7 بليون ريال، في مقابل 3 بلايين، وصعد عدد الصفقات المنفذة 14 في المئة 111 ألف صفقة في مقابل 97 ألف، تراجع معها متوسط الصفقة الى 1053 سهما بنسبة 4 في المئة، وارتفعت الكمية المتداولة 10 في المئة الى 117 مليون سهم في مقابل 106 ملايين.

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ومن أصل 189 شركة جرى تداول أسهمها، تراجعت أسهم 72 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 98 شركة، واستقرت أسهم 19 شركة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 1.965 تريليون ريال (524 بليون دولار) بزيادة 4.5 بليون ريال (1.2 بليون دولار) نسبتها 0.23 في المئة.

وطاول الصعود مؤشرات 18 قطاعا من السوق، تصدرها مؤشر الاتصالات التأمين 2.8 في المئة الى 4029 نقطة، تلاه مؤشر انتاج الاغذية المرتفع 2.04 في المئة، ثم مؤشر التطبيقات بزيادة 1.53 في المئة، وبلغت مكاسب مؤشر المصارف 0.09 في المئة، فيما ارتفع مؤشر الاعلام والترفيه 0.75 في المئة.

أما أبرز الأسهم، فكان سهم الراجحي الذي سجل اكبر سيولة متداولة في السوق بلغت 562 مليون ريال نسبتها 15 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 8.4 مليون سهم تراجع سعره خلالها الى 67.50 ريال بتراجع 0.15 في المئة، تلاه سهم "سابك" بسيولة 513 مليون ريال نسبتها 14 في المئة، جاءت من تداول 4.8 مليون سهم صعدت بسعره بنسبة 1.12 في المئة الى 108.20 ريال.