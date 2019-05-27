شكرا لقرائتكم صعود مؤشرات بورصة الكويت بدعم ارتفاع الأداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 6 ساعات في 27 مايو 2019 - اخر تحديث في 27 مايو 2019 / 17:22

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الاثنين) ارتفاعا في معدلات الاداء التي تشمل قيمة الاسهم المتداولة وكميتها، إذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة 20 في المئة الى 22.5 مليون دينار في مقابل 19 مليونا لليوم السابق فيما ارتفعت الكمية المتداولة 17 في المئة الى 95 مليون سهم في مقابل 81 مليونا، وصعد عدد الصفقات المنفذة 50 في المئة الى 4764 صفقة في مقابل 3168 صفقة.



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صاحب ذلك ارتفاعا في مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة، تصدرها مؤشر السوق الأول باكبر زيادة في البورصة 80 في المئة تعادل 49 نقطة، صعودا الى مستوى 6091 نقطة في مقابل 6042 نقطة اليوم السابق، فيما سجل مؤشر السوق الرئيس اقل زيادة نسبتها 0.29 في المئة تعادل 14 نقطة الى 4734 نقطة في مقابل 4721 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام 0.66 في المئة تعادل 37 نقطة الى 5629 نقطة في مقابل 5592 نقطة لليوم السابق.

وحل سهم «بنك وربة» في صدارة الاسهم الرابحة ، بعد ارتفاع سعره 4.27 في المئة، وصولاً إلى 244 فلس، من تداول 5 ملايين سهم، بلغت قيمتها 1.2 مليون دينار.

وسجل سهم «القرين» أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 3.39 في المئة، هبوطا إلى 371 فلس، من تداول 3.1 مليون سهم، قيمتها 1.15 مليون دينار، نُفذت من خلال 124 صفقة.

وحقق سهم «بيتك» أكبر سيولة متداولة 3.4 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 0.92 في المئة الى 657 فلس.