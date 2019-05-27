شكرا لقرائتكم خبر عن 1.1 مليار جنيه أرباح مستهدفة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، تحقيق أرباح بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2019 – 2020.

وتعقد الجمعية العمومية للشركة لاعتماد الموازنة التخطيطية يوم السبت المقبل ،برئاسة المهندس محمود حجازى ، رئيس القابضة للتشييد والتعمير ، وبحضور هانى الديب رئيس الشركة ،وأعضاء مجلس الادارة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات

وقدرت الشركة في موازنتها التقديرية إيرادات العام المالي المقبل بقيمة 3.1 مليار جنيه، نتيجة قيام الشركة ببيع مساحات من الأراضى ، وحددت الشركة عدة شروط للمساهمين للمشاركة فى اعمال الجمعية العمومية ،منها أنه يحق لأى مساهم حائز علي عشرة أسهم فأكثر الحق في حضور الجمعية العامة بطريقة الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون التوكيل مصدقا عليه .

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ويتعين علي المساهمين الذين يرغبون في الحضور، إثبات إيداع الأسهم المملوكة لهم بمقر الشركة أو إيداع كشف حساب معتمد من أحد البنوك أو أحد شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام علي الأقل مرفقا به شهادة بتجميد رصيد الأسهم .