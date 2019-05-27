شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبى الخاسر الوحيد ببورصات الخليج بختام تعاملات الاثنين..والبنوك كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء بورصة دبى التى تراجعت بضغوط هبوط الأسهم القيادية على رأسها إعمار، وكان قطاع البنوك "كلمة السر" فى صعود أغلب البورصات.

بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.26% رابحاً 21.78 نقطة ليغلق عند مستوى 8381.97 نقطة، فيما تراجع السوق الموازية-نمو بنسبة 1.47% خاسراً 50.88 نقطة ليغلق عند مستوى 3413.59 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 116.4 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 98 شركة، فيما تراجعت 72 شركة.

وارتفع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.76%، يليه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.04%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.53%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.47%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.36%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.34%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.27%.

وجاء سهم "أنابيب السعودية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.97%، تلاه صافولات بنسبة 5.90%، ثم بوبا العربية بنسبة 5.29%، فيما تصدر سهم "معادن" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.55% ثم الجوف بنسبة 4.29%، ثم باتك بنسبة 3.97%.

بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وسط صعود 7 قطاعات على رأسها البنوك والعقارات. بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وسط صعود 7 قطاعات على رأسها البنوك والعقارات.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.66% رابحاً 37.09 نقطة ليغلق عند مستوى 5628.67 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.8% رابحاً 48.52 نقطة ليغلق عند مستوى 6090.54 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.29% رابحاً 13.63 نقطة ليغلق عند مستوى 4734.14 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 95.3 مليون سهم بقيمة 22.5 مليون دينار كويتى عبر 4764 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.60%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.74%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.44%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.30%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.24%، ثم قطاع الصناعة 0.49%.

Advertisements

وجاء سهم "مواشى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.89%، تلاه "آن" بنسبة 7.84%، ثم إنوفست بنسبة 7.20%، فيما تصدر سهم "بيان" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم العيد بنسبة 10%، ثم المعدات بنسبة 9.27%.

بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.20% رابحاً 2.80 نقطة ليغلق عند مستوى 1413.12 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات. بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.20% رابحاً 2.80 نقطة ليغلق عند مستوى 1413.12 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4.3 مليون سهم، بقيمة قدرها 963 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 11.38% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.63%، وصعد قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.04% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.30%.

بورصة دبىفيما تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالية، فى ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.26% خاسرا 6.76 نقطة، ليغلق عند مستوى 2575.04 نقطة. بورصة دبىفيما تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالية، فى ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.26% خاسرا 6.76 نقطة، ليغلق عند مستوى 2575.04 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى ختام تعاملات اليوم 81.8 مليون سهم، مُحقّقة ما قيمته 124.4 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2429 صفقة على 32 سهما، وارتفع 11 سهما، فيما انخفض 20 سهما، واستقر سهم واحد.

وتراجعت 6 قطاعات فى بورصة دبى، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.17%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.71%، وقطاع الاستثمار بنسبة 0.51%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.25%، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 3.19%، وقطاع السلع بنسبة 1.84%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.42%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 6.16%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 8.89%، ثم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 4.60%.