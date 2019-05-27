شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن المنطقة الحرة العامة الإعلامية .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد المنطقة الحرة العامة الإعلامية المنطقة الوحيدة فى مصر التى تمارس النشاط الإعلامى، تعرف عليها فى 6 معلومات: 1 - تبلغ مساحتها 580 فدانا بمدينة الإنتاج الإعلامى بـ 6 أكتوبر. 2 - يبلغ عدد المشروعات فيها 72 مشروعا. 3 - مليار دولار إجمالى استثمارات المنطقة. Advertisements 4 - توفر 7188 فرصة عمل. 5 - بلغت صادراتها العام الماضى نحو 9.5 مليون دولار. 6 - أهم الأنشطة فى المنطقة، هى خدمات البث والإنتاج الإذاعى والتلفزيونى، خدمات تداول المعلومات عبر شبكة الانترنت، وخدمات تخزن وإصلاح وصيانة معدات التصوير الإعلامى، وخدمات الإعلان والدعاية .

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