أسعار الدولار تواصل الانخفاض ويسجل 16.90 جنيه في البنك الأهلي

مصراوي

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في بنك التعمير والإسكان.

وتراجع سعر الدولار قرشين في البنك الأهلي المصري إلى 16.80 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنكي مصر والبركة إلى 16.80 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

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وانخفض سعر الدولار قرشين في بنكي التجاري الدولي، وقناة السويس، إلى 16.78 جنيه للشراء، و16.88 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنك الإسكندرية إلى 16.78 جنيه للشراء، و16.88 جنيه للبيع.

وهبط...