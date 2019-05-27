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شكرا لقرائتكم خبر عن نور يؤكد كسر خط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 27-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) انخفاضاً في آخر جلساته ، ليؤكد بذلك على كسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك وسط الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -5.45% بما يعادل -4.80 نقطة .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 85.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 76.80 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 80.00 ومستوى المقاومة 88.70 .
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