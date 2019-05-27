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شكرا لقرائتكم خبر عن البيت يرتفع بعد ثبات دعم محوري – تحليل صباحي – 27-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة بيت الأوراق المالية (SECH) في آخر جلساته ، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المحوري 44.40 ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.35% بما يعادل 0.60 نقطة ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، في محاولة منه لتصريف تشبعه البيعي بها ، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 44.40 ، ليستهدف مستوى الدعم 39.50 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 42.50 ومستوى المقاومة 46.00 .
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