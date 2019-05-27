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شكرا لقرائتكم خبر عن كويتية لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 27-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الشركة الكويتية للاستثمار (KINV) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 122.00 ، ارتد منه انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات ، ليغلق على انخفاض بلغت نسبته -1.67% بما يعادل -2.00 نقطة ، ليظل بذلك مستقراً أدنى مستوى المقاومة 120.98 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 102.97 إلى 139.00) ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 116.73 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي والأخير من تلك المتتالية التصحيحية عند 110.68 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 114.00 ومستوى المقاومة 120.98 .
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