شكرا لقرائتكم خبر عن جياد يحاول تعويض بعض خسائره – تحليل صباحي – 27-05-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة جياد القابضة (JIYAD) في آخر جلساته ، ليحاول تعويض بعض خسائره السابقة ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 3.99% بما يعادل 2.10 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه . Advertisements ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 49.00 ، طيلة ثبات المقاومة 60.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 49.00 ومستوى المقاومة 60.00 .

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