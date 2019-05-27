شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة المعرفة كل الطرق تؤدي إلى انخفاضه – تحليل صباحي – 27-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مدينة المعرفة (4310) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستقر من جديد أدنى مستوى الدعم المحوري 9.00 ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.78% بما يعادل -0.16 ريال ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 9.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 7.90 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.30 ومستوى المقاومة 9.37 .