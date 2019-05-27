شكرا لقرائتكم خبر عن المتقدمة لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 27-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم المتقدمة (2330) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 56.60 ، ارتد منه انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إ لى خسائر في نهاية التداولات ، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب ، مسجلاً خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.73% بما يعادل -0.40 ريال ، وذلك في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، وكسره لخط اتجاه صاعد من قبل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 57.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 52.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 52.00 ومستوى المقاومة 57.00 .