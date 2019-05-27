التأمين العربية يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 27-05-2018

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم التأمين العربية (8160) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وتصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه هابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليلامس بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 9.80% بما يعادل 1.46 ريال . Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 17.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 14.06 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.76 ومستوى المقاومة 17.00 .

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