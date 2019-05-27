الاقتصاد

الخدمات الأرضية يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 27-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم الخدمات الأرضية (4031) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليؤكد على كسر مستوى الدعم 27.40 ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -3.65% بما يعادل -1.00 ريال ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

 

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 27.40 ، ليستهدف مستوى الدعم 25.03 .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.03 ومستوى المقاومة 27.40 .

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