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شكرا لقرائتكم خبر عن الأول يستند لدعم قناة سعريه صاعدة – تحليل صباحي – 27-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استند سهم البنك الأول (1040) في آخر جلساته لدعم تلك القناة السعريه الصاعدة التي تحد تداولاته الأخيرة على المدى القصير ، بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتداد ارتفاعاً في نهاية التداولات ليقلص من تلك الخسائر ، ويغلق على انخفاض بلغت نسبته -1.10% بما يعادل -0.20 ريال ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات الدعم 17.50 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 19.26 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.50 ومستوى المقاومة 18.70 .
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