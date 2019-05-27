الاقتصاد

الاتصالات تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل صباحي – 27-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الاتصالات (7010) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.11% بما يعادل -2.20 ريال ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

 

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 94.00 ، طيلة ثبات المقاومة 104.00 .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 96.00 ومستوى المقاومة 104.00  .

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