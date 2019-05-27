شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “هيئة الاتصالات” تجدد دعوتها للعموم لتقديم مرئياتهم حول مسودة ضوابط السرعات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 6:29 مساءً, 27 مايو 2019 م المناطق - واس جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دعوتها للعموم لتقديم مرئياتهم حول مسودة “ضوابط الحد الأدنى لسرعات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة”؛ وذلك في إطار دورها

الفاعل في تطوير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوفير خدمات الاتصالات للمشتركين بجودة عالية، وسعيًا في تحسين الوضع الراهن لخدمات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة.

وأعلنت الهيئة عن تمديدها لموعد استلام المرئيات، داعيةً جميع المختصين والمهتمين إلى الاطلاع على طلب المرئيات من خلال زيارة موقعها الإلكتروني (www.citc.gov.sa) وتقديم ملحوظاتهم ومرئياتهم بالتفصيل، مدعومة بالمبررات إن وجدت، وذلك عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) وذلك في موعدٍ أقصاه يوم السبت 19 / 10 / 1440هـ‏ الموافق 22 / 6 / 2019م.

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