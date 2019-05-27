النفط يرتفع إلى 69 دولارا بسبب توترات الشرق الأوسط ومخاوف الحرب التجارية

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، إلى نحو 69 دولارا مدعومة بتوترات في الشرق الأوسط وتخفيضات إمدادات أوبك إلا أن المخاوف بشأن الحرب التجارية الصينية الأمريكية والاقتصاد العالمي كبحت المكاسب.

وساهمت تخفيضات الإنتاج، سواء طوعًا من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها أو الناجمة عن عقوبات امريكية، في أن يرتفع خام القياس العالمي برنت 29 بالمئة منذ بداية العام.

وبحلول الساعة 1143 بتوقيت جرينتش، زاد خام القياس العالمي برنت 48 سنتا إلى 69.17 دولار للبرميل وكان قد نزل بنحو 4.5% الأسبوع الماضي.

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وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 58.66 دولار للبرميل.

وقال أوليفييه جاكوب محلل النفط، لدى بتروماتريكس “العامل الرئيسي الذي يمنع صعود الأسواق بفضل الأنباء الجيوسياسية هو القلق حيال الاقتصاد.

وسجلت أسعار الخامين، الأسبوع الماضي، أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام.

وحدت عطلة عامة في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم من المشاركة في السوق وأبقت الأحجام منخفضة.