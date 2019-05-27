شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع اليوم مدعومة بخفض "أوبك" وروسيا الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت 69.10 دولار للبرميل بمعدل زيادة بلغ 41 سنتا أو ما يعادل 0.6 % وذلك مقارنة سعر آخر إغلاق فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 58.73 دولار للبرميل بمعدل ارتفاع 10 سنتات أو ما يعادل 0.2 %.

وجاءت أسعار النفط اليوم مدعومة بخفض الإمدادات النفطية والتى قادتها منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك " ودول من خارجها من ضمنها روسيا وذلك منذ بداية شهر يناير الماضي وكان خفض تلك الإمدادات بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا ولكن الارتفاع الذى شهدته الأسعار اليوم لم يعوض تراجع أسعار النفط والتى شهدتها الأسعار خلال الأسبوع الماضي، وذلك بتسجيل خام برنت أكبر انخفاض في الأسعار خلال العام الجارى.

واليوم كانت تصريحات خالد الفاضل وزير النفط الكويتي، أن هناك توقعات بتوازن أسواق النفط وذلك بنهاية العام الجارى، وذلك مع تراجع مخزونات النفط العالمية واستمرار قوة الطلب، قائلا: "لكن مهمة منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لم تنته بعد، كما أنه لا تزال هناك ضبابية حول نمو الطلب على النفط بسبب المخاوف حيال تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

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