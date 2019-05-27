شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد التصميم العمرانى لإنشاء مصلحة طب شرعى بمدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار اعتماد التصميم العمرانى لمشروع مجمع مركزى للتشريح "مصلحة الطب الشرعى" بمساحة إجمالية 10 أفدنة، لقطعة الأرض الكائنة شرق منطقة المقابر وجنوب الطريق الإقليمى شمال مدينة بدر والمخصصة بنظام نقل الأصول.

وطبقا للمادة الثانية من القرار، تلتزم وزارة العدل بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفعا، كما تلتزم بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها.

Advertisements

ونص المادة الرباعة على الالتزام بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج تراخيص طبقا لأحكام القانون، وتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار، وتوفير أماكن انتظار للسيارات، واستخدام أنطمة الطاقة الشمسية .