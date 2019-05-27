شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقفز لأعلى مستوى فى أسبوع مع استمرار نشاط الطلب الاستثماري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأعلى مستوى فى أسبوع ، لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مع استمرار نشاط الطلب الاستثماري على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، لمخاوف حيال الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.1% حتى الساعة 10:450 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,285.95$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,284.31$،وسجلت أعلى مستوي 1,287.40$ الأعلى فى أسبوع ، وأدنى مستوي 1,283.81$.

حققت أسعار الذهب يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.2%، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي ،ونشاط طلب الأصول الآمنة.

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وعلى مدار الأسبوع المنصرم،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،استنادا على هبوط مستويات الدولار الأمريكي بعدما رفع السوق تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام .

لا تزال رغبة المستثمرين فى المخاطرة فى الأسواق المالية هشة ، بعدما أدت العقوبات الأمريكية المفروضة على هواوي وشركات التكنولوجيا الصينية إلى زيادة حدة التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين فى العالم.

نددت الصين يوم الجمعة بوزير الخارجية الأمريكي "مايك مومبيو" لقيامه بتلفيق الشائعات بعد أن قال إن الرئيس التنفيذي لشركة هواوي كان يكذب بشأن علاقات شركته بحكومة بكين.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الثاني على التوالي ليستمر الإجمالي عند 738.81 طن متري.