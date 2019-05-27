شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تستأنف خسائرها بفعل مخاوف الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا فى اليوم السابق ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى شهرين ، حيث لا تزال الأسعار تحت ضغط مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي ،بالإضافة إلى تخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

بحلول الساعة 09:44بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 58.35$ للبرميل من مستوي الافتتاح 58.91$،وسجل أعلى مستوي 59.00$ ،وأدنى مستوي 58.12$.

ونزل خام برنت إلى مستوي 68.70$ للبرميل من مستوي الافتتاح 69.08$ ،وسجل أعلى مستوي 69.33$ ،وأدنى مستوي 68.51$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الجمعة ارتفاعا بنسبة 1.4% ،وصعدت عقود برنت بنسبة 1.8% ، فى أول مكسب خلال أربعة أيام ،ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى شهرين المسجل فى اليوم السابق.

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فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 6% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ،بأكبر خسارة أسبوعية خلال هذا العام ،بفعل مخاوف ركود الاقتصاد العالمي ،واتساع تخمة المعروض الأمريكي.

أظهرت بيانات الأسبوع الماضي نمو نشاط الصناعات التحويلية الأمريكية خلال أيار/مايو بأضعف وتيرة فى حوالي عشر سنوات ، الأمر الذي أثار المخاوف مجددا من تعرض الاقتصاد الأكبر فى العالم لهبوط حاد فى النمو.

وتخوض الولايات المتحدة منذ عام تقريبا حربا تجارية شرسة مع الصين،دفع معظم المؤسسات إلى خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال هذا العام ، وبالتالي التوقعات حاليا قاتمة لآفاق الطلب على الوقود.

قفزت مخزونات الخام الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي 17 أيار/مايو لأعلى مستوى فى نحو عامين تقريبا ،وتسارع إنتاج النفط الأمريكي مرة أخرى قرب أعلى مستوياته على الإطلاق ، الأمر الذي جدد مخاوف تخمة المعروض فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.