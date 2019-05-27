شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى عام مقتربا من حاجز 9,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى عام ، لتقترب بشدة من الحاجز النفسي عند 9,000$ ، فى ظل سيطرت السوق الصاعد على تعاملات أكبر عملة رقمية فى العالم.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 07:45بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول8,855$ بارتفاع قدره 122$ بنسبة 1.4%،حيث سعر الافتتاح عند 8,733$،وسجلت أعلى مستوي عند 8,938$ الأعلى منذ 11 أيار/مايو 2018، وأدنى سعر عند 8,684$.

حقق "البتكوين" يوم الأحد ارتفاعا 8.4% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار تسارع الطلب الاستثماري على العملة الرائدة فى سوق التشفير.

وأضاف البتكوين ارتفاعا بنسبة 6.6% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، فى ظل السوق الصاعد الذي يسيطر على تعاملات أكبر عملة رقمية فى العالم.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بحوالي 5 مليار$ إلى إجمالي 272 مليار$ ، والذي يعد أعلى مستوى منذ آب/أغسطس 2018 ، مع صعود أسعار معظم العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.

بلغت القيمة السوقية للبتكوين يوم الاثنين حوالي 155مليار$،أي أكثر من الحد الأقصى لسوق التشفير بالكامل قبل شهرين تحديدا فى آذار/مارس الماضي.

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والبتكوين على وشك التداول فوق الحاجز النفسي عند 9,000$ ،ويتوقع بعض الخبراء استمرار الصعود الكبير حتى مستويات 10,000$ خلال هذا الأسبوع.

فى ورقة بيضاء تم تقديمها كتعليق إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC قالت شركة Bitwise إن جودة البتكوين فى السوق الفورية وقوة المراجعة فى السوق تحسنت بشكل كبير منذ بداية عام 2018.

وقالت الشركة إن متوسط انحراف سعر البتكوين فى 10 بورصات بتكوين حقيقية مقابل السعر الموحد ، يظهر اتجاها نزوليا مما يدل على زيادة فعلية المراجعة بين مختلف بورصات التشفير العالمية.

تأتي تلك الورقة بعد أقل من أسبوعين من تأجيل SEC مرة أخرى قرارا بشأن ما إذا كان سيتم الموافقة أو رفض صندوق البتكوين المتداول فى البورصة من قبل Bitwise.

ولم توافق الهيئة التنظيمية الأمريكية على أي من صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة حتى الآن ، لكن الخبراء فى صناعة التشفير و المسؤولين فى الهيئة يعتقدون أن الأمر مجرد مسألة وقت قبل الموافقة على تلك الصناديق.

توقع بريان كيلي محلل العملات الرقمية البارز فى تليفزيون CNBC الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار البتكوين مجددا أعلى 8,000$ وتسجيل مستويات أعلى جديدة خلال هذا العام.

وفند كيلي هذا التوقع إلى الاهتمام المتزايد من المستثمرين المؤسسيين المهتمين بالعروض المقدمة من عملاق الاستثمارات المالية فى الولايات المتحدة "فيديليتي" ، بالإضافة إلى إمكانية دخول تجار التجزئة إلى السوق حاليا عبر شركة "أميريتريد".