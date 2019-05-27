شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يسجل أعلى مستوى فى أسبوعين بعد نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل اليورو فى مستهل تعاملات الأسبوع يوم الاثنين أعلى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ، محافظا على مكاسبه التي حققها على مدار اليومين السابقين ، يأتي هذا بعد صدور نتائج مبكرة لانتخابات البرلمان الأوروبي ،والتي أظهرت احتفاظ الأحزاب الموالية للاتحاد الأوروبي بثلثي المقاعد في البرلمان.

يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بحلول الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.1205$ من سعر الافتتاح 1.1203$ بعد تسجيله أعلى سعر 1.1215$ الأعلى منذ 16 أيار/مايو الجاري ، وأدنى سعر 1.1202$.

حقق اليورو يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى عامين عند 1.1107$.

Advertisements

ونجح اليورو فى تحقيق ارتفاعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثالث مكسب أسبوعي خلال شهر ، بعدما أثارت بيانات فى الولايات المتحدة مخاوف هبوط حاد فى مسار النمو الاقتصادي.

أظهرت النتائج المبكرة لانتخابات البرلمان الأوروبي "ثاني أكبر انتخابات ديمقراطية فى العالم" والتي جرت على مدار أيام 23-24-25-26 أيار/مايو فى 28 دولة أوروبية ، احتفاظ الأحزاب الموالية للاتحاد الأوروبي بثلثي المقاعد في البرلمان.

ونشر الاتحاد الأوروبي عبر توتير إنفوجرافيك لنتائج الانتخابات ،أوضح حصول الأحزاب المؤيدة للتكتل الأوروبي على غالبية المقاعد فى البرلمان بواقع 493 مقعدا من أصل 751.

تقلص تلك النتائج آمال مناهضة الهجرة واليورو ،حيث لا تزال الأحزاب الموالية تتمتع بثقة الأوروبيين ، على الرغم من حصول الأحزاب الشعوبية على مقاعد أكثر عن تلك التي تم تحقيقها فى انتخابات البرلمان عام 2014.