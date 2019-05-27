شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات أمام الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 15 من أيار/مايو الجاري أمام الين الياباني عقب حديث محافظ بنك الياباني هاروهيكو كورودا وبالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطوكيو وعلى أعتاب تغيب السوق الأمريكي بسبب عطلة يوم الذكرى هناك.

في تمام الساعة 06:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.20% إلى مستويات 109.53 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.32، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 109.56، بينما حقق الأعلى له عند 109.28.

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هذا قد تابعنا أعرب محافظ بنك اليابان كورودا عن كون التوقعات حيال الاقتصاد العالمي تعكس درجة عالية من عدم اليقين، ليدق ناقوس الخطر حيال الاقتصاد العالمي قبل أيام من استضافة بلاده اجتماعاً لوزراء مالية ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة العشرين في الثامن والتاسع من حزيران/يونيو، وذلك مع تطرقه للمخاطر الناجمة من الحمائية التجارية، تباطؤ الاقتصاد الصيني وضبابية مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وجاء تصريحات كورودا قبل أن نشهد انطلاق مؤتمر صحفياً لكل من رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي والرئيس الأمريكي ترامب والذي أعرب سابقاً عن كون طوكيو "كانت لها ميزة كبيرة" على واشنطون "لسنوات عديدة" وتطرق لكون الطرفين "يتقربان" من التوصل لصفقة تجارية من شأنها معالجة العجز التجاري لبلاده مع اليابان والذي بلغ خلال العام الماضي 56.8$ مليار وفقاً لما أفاد به الممثل التجاري للولايات المتحدة مؤخراً.